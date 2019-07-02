التميمي يعلق: خطوة الصدر صوب “سرايا السلام” الغاء للاسم واحتفاظ بالقوة..!!

2019/07/02 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علق الباحث في الشأن العراقي غيث التميمي على خطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صوب “سرايا السلام” قائلا: ” انها مبادرة كريمية من الصدر لكن هذه الخطوة تعني بصورة او باخرى الغاء للاسم واحتفاظ بالقوة وسوف يتم استدعاء القوة عند الحاجة”.

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