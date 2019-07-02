خسارة العراق للناشئين امام نظيره السعودي بمستهل مشواره بغرب اسيا

2019/07/02 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} خسر المنتخب العراقي للناشئين، امام نظيره السعودي {0-1} في مستهل مشواره بغرب اسيا تحت 16 عاماً.

وكانت قرعة غرب اسيا للناشئين لكرة القدم، قد جرت في الـ9 من حيزران الجاري والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في الفترة من الاول وحتى 11 من شهر تموز المقبل شهر تموز بمشاركة 9 منتخبات.وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ9 إلى 3 مجموعات جاءت كالتالي:المجموعة الأولى: لبنان والبحرين وسوريا.المجموعة الثانية: الأردن وفلسطين وعمان.المجموعة الثالثة: العراق السعودية والكويت.وينص نظام البطولة على خوض أصحاب المراكز الأولى الدور الثاني لتحديد البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات تحديد المراكز من الرابع إلى السادس، على أن تلتقي الفرق صاحبة المرتبة الأخيرة لتحديد باقي المراكز.انتهى

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