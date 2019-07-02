2019/07/02 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد لاعب القوة الجوية سعد ناطق، على عدم احترام إدارة النادي لشخصي كلاعب عراقي محترف.

وقال ناطق لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة،" فاجئني ادارة نادي القوة الجوية برفضها دفع مستحقاتي الأخيرة علماً عندما تصل مرحلة انتهاء عقود اللاعبين يقدمون لهم الدفعة الأخيرة ومكافأة مالية تقدر من {3 الى }5 الاف دولار بعد انتهاء الموسم".وأشار الى" انني الوحيد الذي لعبت في المباريات كافة بالمجان، وطالبت فقط بدفعتي الأخيرة والنادي رفض ذلك"، مستدركاً" لم اقدر في النادي منذ بدء الموسوم الكروي الى الان ويعاملونني بغير احترام وانا اعمل باسم النادي".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعد ناطق: لم أقدر من قبل الجوية وزملائي يكافئون بـ5 الاف دولار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعد ناطق: لم أقدر من قبل الجوية وزملائي يكافئون بـ5 الاف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).