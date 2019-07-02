البرلمان يصوت غدا على الدرجات الخاصة

2019/07/02 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية بوم غد على الدرجات الخاصة.ويتضمن جدول اعمال المجلس النظر بالطعون المقدمة بصحة عضوية بعض النواب.

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