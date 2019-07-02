وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم تجدد آمال التجارة

2019/07/02 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ارتفعت الأسهم الأميركية، لكنها أغلقت دون المستويات المرتفعة التي بلغتها في وقت سابق، وقادت المكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا بدعم من التفاؤل بالتقدم في

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