الكشف عن عدد المطلوبين المتواجدين خارج العراق

2019/07/02 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مصدر امني، أمس الاثنين، عن عدد المطلوبين المتواجدين خارج العراق، مبينا ان اسمائهم معممة عبر النشرة الحمراء من قبل الانتربول.

وقال المصدر في

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