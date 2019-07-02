2019/07/02 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا ..أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر

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