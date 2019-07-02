تدمير مضافة لداعش في منطقة الحردانية

2019/07/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من مكتب الامن الوطني بلتعاون مع شرطة الضلوعية وشعبة استخبارات الضلوعية وشعبة امن الافراد، اليوم الاثنين، عملية مشتركة تم من خلالها العثورعلى مضافة للدواعش وتدميرها في منطقة الحردانية .

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