منتخبنا للناشئين يخسر امام نظيره السعودي 0-1 في بطولة غرب اسيا

2019/07/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخبنا للناشئين أمام نظيره السعودي بهدف دون رد ضمن المجموعة الثالثة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2019 والمقامة في الأردن.

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