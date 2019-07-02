ما هو مصير الاتراك المحتجزين لدى قوات حفتر ؟

2019/07/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت تركيا أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة

حفتر، أفرجت اليوم الاثنين عن 6 مواطنين أتراك احتجزتهم سابقا.

وأوضحت الخارجية التركية على لسان مصادر دبلوماسية تحدثت لوكالة

"الأناضول" الرسمية أن المواطنين الأتراك الـ 6 بحارة، مع

العلم بأن وزارة الدفاع نفت سابقا أنهم عسكريون.

وأردفت المصادر أن المواطنين الأتراك عادوا إلى السفينة، التي كانوا

يعملون فيها، مع الأصحاب الليبيين للشركة التي تمتلك السفينة، مضيفة

أن البحارة الـ 6 قرروا مواصلة عملهم وذلك بإرادتهم.

وأعلنت تركيا، أمس الأحد أن قوات حفتر، احتجزت 6 مواطنين أتراك،

مهددة بأن تلك القوات ستصبح "هدفا مشروعا" للجيش التركي إذا لم تفرج

عنهم بشكل فوري.

وبعد هزيمته قوات حفتر، في مدينة غريان على يد القوات التابعة

لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس، اتهم "الجيش الوطني

الليبي" تركيا بالتدخل في شؤون البلاد ودعم الإرهاب فيها، معلنا بدء

اتخاذ إجراءات ضدها.

ومن بين هذه الإجراءات، حسبما قاله المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر،

اللواء أحمد المسماري، استهداف السفن التركية ومنع الطائرات التركية

من المرور عبر المجال الجوي الليبي واحتجاز كل المواطنين الأتراك

المتواجدين في أراضي ليبيا باعتبارهم وبلادهم أعداء.

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