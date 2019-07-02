2019/07/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس تحالف المحور الوطني الشيخ خميس الخنجر، ورئيس كتلة المحور الوطني النيابية الدكتور أحمد عبد الله الجبوري (ابو مازن) ورئيس كتلة المشروع العربي النيابية الشيخ أحمد الجربا، اليوم الأثنين 1 تموز 2019، مجلس عزاء شقيق النائب الشيخ عبد الخالق العزاوي في محافظة ديالى، يرافقه عدد من اعضاء تحالف المحور الوطني.وقدم الشيخ الخنجر خلال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ خميس الخنجر يحضر مجلس عزاء شقيق النائب عبد الخالق العزاوي في ديالى) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ خميس الخنجر يحضر مجلس عزاء شقيق النائب عبد الخالق العزاوي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).