ترامب: إيران تلعب بالنار

2019/07/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تلعب بالنار من خلال تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.

يتبع ..

بغداد اليوم - متابعة

دعت الولايات المتحدة إلى إلزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق، ردا على تجاوزها الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووي، مؤكدة نيتها مواصلة ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران.

وأصدر البيت الأبيض، مساء الاثنين، بيانا قال

بغداد اليوم - متابعة

أكد مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط دمشق وحمص.

وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية، الاثنين، إن الدفاعات الج

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات الليبية، الاثنين، حالة النفير العام في كامل البلاد.

وقال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح أنه "تم حالة التعبئة والنفير العام في كامل البلاد ردا على التهديدات التركية باستهداف القوات التابعة للمشير خليفة حفت

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