2019/07/02 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الآونة الأخيرة يتساءل العاقل ما هذه الأفعال السلبية التي حدثت في العراق أفعال لا يقبلها كل من هو حريص على بلده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمر الديواني”237″: عادل عبدالمهدي نحو إعادة ترتيب البيت العراقي) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمر الديواني”237″: عادل عبدالمهدي نحو إعادة ترتيب البيت العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).