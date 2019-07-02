2019/07/02 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور لمحة عن ( الضحك ): البخارى فى تصويره لضحك النبى محمد عليه السلام مقدمة : لمحة عن منهج البخارى دهاء البخارى يتجلى فى منهجه ، وهو منهج الفوضى المقصودة في كتابه حيث يبعثر الأحاديث التى تطعن فى الاسلام وفى رب العزة والرسول عليه السلام وسط أكوام من أحاديث عادية ليبتلعها القارىء .وفى بعثرته لتلك الأحاديث يضع لها عناوين مختلفة ، ويغيّر فى إسنادها وفى متنها أو محتواها ويختار لها ألفاظا تحق......

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