امين يونس - وَعيٌ وإرادة

2019/07/02 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس قالَ لي حمكو : مارأيك ...تعالَ لنتظاهِر بأننا خصمان أو متنافِسان أو كُل مِنّا يُدافِع عن آراء متباينة .- ولماذا نّدعي ونتظاهَر ؟ نحنُ فعلاً مُختلِفان كثيراً ..فأنا نصفُ عاقِل وأنتَ نصف مجنون ..هه هه هه . * لِيَكُن ..ماذا تقول عن الوضع بإختصار ؟ - الوضع ( منتاز ..ما ينقصنا غير الخام والطعام ، على گولة البدوي لسيئ الذكر صدام ! ) .* كفاكَ مزاحاً ...ولا تتهرب من الإجابة .

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