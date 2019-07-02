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#امين يونس - وَعيٌ وإرادة


#امين يونس - وَعيٌ وإرادة
2019/07/02 | 00:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس قالَ لي حمكو : مارأيك ...

تعالَ لنتظاهِر بأننا خصمان أو متنافِسان أو كُل مِنّا يُدافِع عن آراء متباينة .

- ولماذا نّدعي ونتظاهَر ؟ نحنُ فعلاً مُختلِفان كثيراً ..

فأنا نصفُ عاقِل وأنتَ نصف مجنون ..

هه هه هه . * لِيَكُن ..

ماذا تقول عن الوضع بإختصار ؟ - الوضع ( منتاز ..

ما ينقصنا غير الخام والطعام ، على گولة البدوي لسيئ الذكر صدام ! ) .

* كفاكَ مزاحاً ...

ولا تتهرب من الإجابة .

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