2019/07/02 | 00:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس قالَ لي حمكو : مارأيك ...
تعالَ لنتظاهِر بأننا خصمان أو متنافِسان أو كُل مِنّا يُدافِع عن آراء متباينة .
- ولماذا نّدعي ونتظاهَر ؟ نحنُ فعلاً مُختلِفان كثيراً ..
فأنا نصفُ عاقِل وأنتَ نصف مجنون ..
هه هه هه . * لِيَكُن ..
ماذا تقول عن الوضع بإختصار ؟ - الوضع ( منتاز ..
ما ينقصنا غير الخام والطعام ، على گولة البدوي لسيئ الذكر صدام ! ) .
* كفاكَ مزاحاً ...
ولا تتهرب من الإجابة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - وَعيٌ وإرادة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تعالَ لنتظاهِر بأننا خصمان أو متنافِسان أو كُل مِنّا يُدافِع عن آراء متباينة .
- ولماذا نّدعي ونتظاهَر ؟ نحنُ فعلاً مُختلِفان كثيراً ..
فأنا نصفُ عاقِل وأنتَ نصف مجنون ..
هه هه هه . * لِيَكُن ..
ماذا تقول عن الوضع بإختصار ؟ - الوضع ( منتاز ..
ما ينقصنا غير الخام والطعام ، على گولة البدوي لسيئ الذكر صدام ! ) .
* كفاكَ مزاحاً ...
ولا تتهرب من الإجابة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - وَعيٌ وإرادة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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