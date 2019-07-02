حنان الفتلاوي تنفي رفعها قضية ضد الممثل محمد قاسم

2019/07/02 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نفت رئيسة كتلة ارادة حنان الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، رفعها قضية ضد الفنان محمد قاسم.

وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها"العهد نيوز" ان "الكثير من الصفحات

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