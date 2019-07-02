الجزائر تهزم تنزانيا وتتصدر مجموعتها

2019/07/02 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قدم المنتخب الجزائري أداءا قويا في مباراته أمام تنزانيا، وحقق انتصاره الثالث على التوالي، ليتصدر مجموعته الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في

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