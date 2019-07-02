كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا مع بغداد حول الازدواج الضريبي

2019/07/02 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت كوريا الجنوبية والعراق إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وذلك من شأنه أن يقلل الأعباء الضريبية للشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق.وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في يوم 28 يونيو الماضي إن كوريا الجنوبية عقدت مع العراق الدورة الثانية من المفاوضات لإبرام اتفاقية تجنب الازدواج...

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