درجات الحرارة العالية تحرق المحار داخل قواقعه

2019/07/02 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أدى ارتفاع درجات الحرارة على سواحل كاليفورنيا إلى نفوق أكبر عدد من المحار على مدى 15 سنة.

قال جيكي سونس، منسق أبحاث في محمية

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