2019/07/02 | 01:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف مغردا: ايران لم تنتهك الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تنتهك الاتفاق النووي.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اشار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف مغردا: ايران لم تنتهك الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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