ظريف مغردا: ايران لم تنتهك الاتفاق النووي

2019/07/02 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تنتهك الاتفاق النووي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اشار

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