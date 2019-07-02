2019/07/02 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار أبها السعودي خارج نطاق التغطية

الثلاثاء

02

تموز

2019 :

01:29 am

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المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريعسلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات

الحربيه بمطار أبها الدولي.. العمليات أدت إلى توقف الملاحة وإستمرار العمليات على المطار أصابته

بالشلل. يحاول النظام السعودي عدم الإعتراف بنتائج هذه العمليات على حركة

المطار لاسيما توقف حركة الملاحة لعدة ساعات بعد كل عملية لسلاح الجو

المسير وإن يكن النظام السعودي اليوم يستطيع إعادة الحركة للمطار المستهدف

بعد ساعات من توقف الملاحة إلا أنه لن يتمكن من ذلك مع استمرار

العمليات.

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