بداخلي .. فصول متعبة

2019/07/02 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطيفة الناصري

ولازلت أطوففي سراديبي المغلقة ..العمر ورقة ..



مخططة ..بأيامي المتواريةكالغروب ..نسجت العنكبوت فوقهاخيوطا واهية ..

نظرت للسماء ..أجنحتي مكسرة ..لم تعد الفصول أربعة !!!تعثرت أمنياتي في درجات الخريفوالحلم ..



ورود ذابلة ..ذكرياتي ..



أشجار صفصاف فارغة ..جعلت من رماد الليلمداد أيامي المتواليةيكتبني الوقتأحرفا باردة ..أرتشف في عجالة قهوتي القاتمة ،يخنقني عنوان القصيدة .

أبعد من الخيال ..



أركديمزجني البحرأمواجا مالحةورسائل كثارمبعثرة ..



هنا في الذاكرة ..أغمض عيني ..تلاحقني مدن النسيانوأحرف مقعدة ..

أود الصراخ ..!بداخلي بركان ..أود أن أنام !ينحرني السهادعند العتبة ..

أحس بارتعاشوأحلام من رمال تتهاوى ..الحبر ينحرني ..



وككل مرة .مابداخلي ..فصول متعبةوكلمات تئن ..

الورى ..



فراشات ميتةوضباب كثيف يحجب الرؤيا .

يكتبني الصماجراحات متوالدة ..يكتبني الحبر..



خربشات ..فبكيت قليلاوعلى الصخر نحت ..



بسمة صغيرة ..

رحلوا جميعا ..ولاشيء غير صفير الريحوقلب جريحأضاع نبضه !!!

ألامس أزمنة من ضبابوهذا اليبابوهذا الكتاب المبعثروالباب الموصدوهذا الحرف البليدوهذا الغياب ..يخنق فرحي ..لاجواب لأسئلتي ..تكسرني المرايا كل يوم !!!

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