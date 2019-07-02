2019/07/02 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي

1 تموز / يوليو 2019

هدم منازل الاجئين في عرسال

بيان صادر عن منظمة حماية الطفولة ، المجلس النرويجي للاجئين ، منظمة أوكسفام، المجلس الدنماركي للاجئين، الرؤية العالمية ، مؤسسة أرض الإنسان ، منظمة العمل ضد الجوع عقب عمليات إزالة وتدمير منازل للاجئين في عرسال.

“في تمام الساعة 4:30 من صباح الأول من يوليو / تموز ، إقتحمت وحدات عسكرية عدة مخيمات للاجئين في منطقة عرسال وقامت بتدمير ما لا يقل عن 20 منزلاً.



إن وجود جنود في تلك المعسكرات عند الفجر ، وهدم المنازل بالآليات الثقيلة هو حدث مؤلم شهدته الأسر التي فقدت كل شيء قبل أن تلجئ لهذه المنطقة.



نخشى أن تكون هذه هي البداية لمزيد من عمليات الهدم التي يرجح أن تتم غداً.

إن حرمان اللاجئين من ملاجئهم البسيطة جداً وتركهم في الشوارع ليس حلاً ، لاسيما أن عمليات الهدم في عرسال تأتي في سياق تدهور الأوضاع بالنسبة للاجئين السوريين ، الذين واجهوا في الأشهر الماضية ظروف قاسية جعلت حياتهم أكثر صعوبة.



بدورنا ندعو السلطات اللبنانية للوقوف إلى جانب اللاجئين الذين يعتمدون على لبنان من أجل سلامتهم وكرامتهم.

في حال إستمرار عمليات الهدم ، فإننا نناشد السلطات بإعطاء بدائل للاجئين كحدٍ أدنى ، والسماح لهم بالإحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية ومنحهم مزيدًا من الوقت لتأمين وضع أسرهم.



مع وجوب حماية المدارس والمرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي.



كما يتوجب الوضع في عين الإعتبار الظروف الجوية القاسية والفيضانات والشتاء القارس في منطقة عرسال ، وإجبار اللاجئين على العيش في خيام بسيطة يجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة قد تؤثر على صحهم وسلامتهم.



كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك نسبة كبيرة من اللاجئين من ذوي الإحتياجات الخاصة يتواجدون فيهذه المنطقة.



ندعو لبنان إلى متابعة إلتزاماته التي تعهد بها في مؤتمر بروكسل كما ندعو المانحين لمواصلة دعم الحكومة اللبنانية لإستضافة اللاجئين بشكل يضمن كرامتهم”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان صحفي بخصوص هدم منازل الاجئين في عرسال) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان صحفي بخصوص هدم منازل الاجئين في عرسال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).