2019/07/02 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من يقرأ سيرورة التاريخ ويتمعن جيدا بدروس الماضي عليه أن يفهم حقيقة واحدة كثيرا ما رددها أباءنا وأجدادنا ببساطة ( لو دامت لغيرك ما وصلت إلك )، فمن ملك هلك ولو بعد حين ومن تغلب اليوم بفعل ما يملك من أسباب سيكون في يوم أخر ضحية أسباب أخرى فيغلب على أمره، ولم يشهد التاريخ بطوله وعرضة ثباتا لحال ولا خلودا لقوة مهما أوتيت من أسباب أو تمتعت بقدر من المقبولية، التاريخ أيضا يحدثنا أن القوة بجوهرها كائن حي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - قانون التداولية والمطلق المحال....) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - قانون التداولية والمطلق المحال....) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).