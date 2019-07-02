الفرنسي رابيو.. يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

2019/07/02 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصل الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان، صباح امس الإثنين، إلى المركز الطبي التابع لنادي يوفنتوس، لإجراء الفحوصات الطبية.

ونشر موقع "توتو

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