2019/07/02 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يحتفل العالم بمناسبة اليوم العالمى للسوشيال الميديا، الذى دعت له مدونة " mashable" البريطانية فى 2010، واحتفلت به لأول مرة فى عام 2017

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواقع التواصل الفاشلة فى منافسة فيس بوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواقع التواصل الفاشلة فى منافسة فيس بوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).