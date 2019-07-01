عاشقان ...

2019/07/02 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فائز الربيعي//العراق

اقبلك كثيرا فقد عشقتيني...ومن وجودك قربي اسعدتيني...وبرقة حبك قد اشعرتيني...وبنفس دفة قاربي انقذتيني...وبحنية الحب جئت وحضنتيني...ولم تحب غيري فوجدتيني...بهواك اخمدت كل براكيني...فهل اشكرك لأنك احببتيني...ولن اهجرك يوما لا وديني...فانتي قلبي وكل حنيني ...وكوني لي ويجب ان توعديني...مدى العمر سنكون ماء وطيني...ارجوك سيدتي ان ترحميني...فقد لوعني الغرام فاسقيني...خسارتا او ربحا للحب فعادلتيني...احلفك بنفائس الدنيا لاتتركيني...فلم ابعك يوما فاشتريني....أهنئك حبيبتي فانت تسعديني....بحبك اصبحت اعشق ديني....ويكبر غرامنا كشجرة سنيني....وروح بجسدينا كنطفة جنيني...وختاما انا لك وانت لي تريديني !!!

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