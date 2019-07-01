حين سكن الشوق قلبي

2019/07/02 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى رفعت

حين سكن الشوق قلبيبحثت عنك في دفاتري واوراقيبحثت في لوحاتي بين اسطر صماء في دفاتر مذكراتيرأيت آثار خطي لحروف حذفت من حياتيظل اثرها واضحاكأثر الخطوات على الرمالِاين انتتركت قلبا تشظىنصفه في بلديونصفه الثاني حملته متعبا لديار الغربةكي ارى مامر من ملامحي وماتبقى من خيالييا ذاتيويا عمراً انقضى في توهان وبحث احن لنصف قلبي في بلدي فهو يرقص طرباً في اوطانيوانا هنا اعاني ما اعاني

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