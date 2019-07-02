مقتل مارينز في افغانستان شارك بغزو العراق ونال عنها ميدالية فضية ترجمة خولة الموسوي

2019/07/02 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي بيانًا يقول فيه الرقيب.توفي إليوت ج.روبنز من الدرجة الأولى الذي شارك بغزو العراق يوم الأحد في مقاطعة هلمند.كان المارينز البالغ من العمر 31 عامًا من مدينة أوغدن بولاية يوتا ، وتم تكليفه بالمجموعة العاشرة من القوات الخاصة.لم يقدم البيان الصحفي المزيد من المعلومات حول سبب...

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