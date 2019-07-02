سلاح الجو اليمني يقصف مطار

2019/07/02 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نفّذ سلاح الجو اليمني المسير، فجر الثلاثاء، عملية واسعة النطاق على مطار أبها السعودي.

وقال المتحدث العسكري العميد يحيى سريع "سلاح الجو المسير نفذ

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