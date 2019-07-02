2019/07/02 | 02:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. كريم سلمان & عباس عطية - 2019/7/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9AQ4E7upj7M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. كريم سلمان & عباس عطية - 2019/7/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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