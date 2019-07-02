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أبرز أحداث أمس الاثنين من "العهد نيوز" في خبر واحد


أبرز أحداث أمس الاثنين من
2019/07/02 | 02:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

الأعمار تتحدث عن مدينة السياب السكنية في البصرة وهذه التفاصيل

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مجلس الأمن يجدد دعمه للعراق في بذل المزيد من الجهود وإعادة الأعمار

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عبدالمهدي يأمر بدمج

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