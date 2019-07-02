English | كوردى

شاهد بالفيديو.. غالب الزاملي يعترف: المدرب علي طالب مزور ويلمح بأقالته


شاهد بالفيديو.. غالب الزاملي يعترف: المدرب علي طالب مزور ويلمح بأقالته
2019/07/02 | 03:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: tLnjK3G2rZk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الزاملي يعترف: المدرب علي طالب مزور ويلمح بأقالته) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الزاملي يعترف: المدرب علي طالب مزور ويلمح بأقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا