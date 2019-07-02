2019/07/02 | 03:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DKdtuKg8BGw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس | بغداد سوق الغزل) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس | بغداد سوق الغزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).