تحول الهاتف إلى “لاسلكي” بمدى 3 كيلومترات… تعرف على كيفية تشغيلها

2019/07/02 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة “أوبو” الصينية تقنية جديدة وصفتها بالثورية، تحوّل أي هاتف ذكي إلى “لاسلكي” تقليدي بمدى يصل إلى 3 كيلومترات تقريبا.وأوضح موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص أن تلك التقنية، التي أطلقت عليها اسم “ميش توك”، يمكن أن تعمل بنظام التشفير “من النهاية إلى النهاية”.وتعمل تلك التقنية على ربط مجموعة من الهواتف الذكية، للتواصل...

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