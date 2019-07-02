علماء من المانيا يكتشفون ان القلب له حاسه الشم

2019/07/02 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء الألمان، في إطار دراسة جديدة، قدرة القلب على “شم” الروائح.وخلص الخبراء إلى أن وظيفة “الشم” هي سمة من سمات العديد من أجهزة وأنظمة جسم الإنسان.ووفقا للعلماء، فإن الروائح المختلفة الناتجة عن العطور أو الطعام والمواد الأخرى التي يحملها الهواء تدخل إلى الأنف ثم ترتبط بالمستقبلات الشمية، والتي بدورها تقوم بنقل الإشارات …

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