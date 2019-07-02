2019/07/02 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد البياتي

الكثير من الموظفين والعمال الذين احيلوا على التقاعد, قضوا اعمارهم يتنقلون بين بيوت الإيجار مع عوائلهم الكبيرة, وكان حالهم يرثى لها جراء بدلات الايجار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تنتهي أزمة السكن؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تنتهي أزمة السكن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).