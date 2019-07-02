“ثقيل الظل” لن يكون له وجود بفضل هذا التطبيق

2019/07/02 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقف من أجل التقاط صورة تذكارية مهمة بالنسبة لك، لكنك تجد صديقا (ثقيل ظل) يظهر في الصورة فجأة ليقطع تلك الصورة، ويفسد عليك فرحتك.لكن تطبيق “باي باي كاميرا” يمكنه أن يحل تلك المشكلة بسهولة شديدة، حيث يمسح الأشخاص “المتطفلين” على صورك بسهولة، ومن دون أن يترك أي أثر يفسد الصورة، وفقا لموقع “ذا فيرج”...

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