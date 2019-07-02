قيادات تاريخية من العدالة والتنمية تعدّ لما بعد أردوغان

2019/07/02 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – امتدّ المزاج العام المعارض في تركيا ضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان من المعارضين السياسيين والإعلاميين داخل أوساط الفئات الشعبية

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