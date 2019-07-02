الميليشيات تستعد لقمع ثورة شعبية بجنوب العراق

2019/07/02 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة الاحتجاجات العائدة بقوّة إلى عدد من مناطق العراق، لاسيما مناطق جنوب البلاد حيث الحاضنة الشعبية للأحزاب الشيعية، لا تشكّل فقط تحدّيا

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