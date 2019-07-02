اتفاق سعودي روسي ينهي تأثير غياب النفط الإيراني على الأسواق

2019/07/02 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا – أقرّ منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها اتفاقا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر، وهو ما يعني عمليا خلق

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