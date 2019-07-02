بعد قرار عبد المهدي.. الصدر يتخذ اجراء عاجلاً بحق سرايا السلام

2019/07/02 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، موقفاً من قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن الحشد الشعبي.

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