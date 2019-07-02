مايلي سايرس تخرج عن المألوف في اختتام مهرجان غلاستونبوري

2019/07/02 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مايلي سايرس تخرج عن المألوف في اختتام مهرجان غلاستونبوريإنكلترا- قدمت الفنانة الأميركية مايلي سايرس عرضا قويا وخارجا عن المألوف، على هامش حفل اختتام مهرجان غلاستونبوري أحد أهم المهرجانات الموسيقية في العالم ويقام على مساحة 350 هكتارا في حقول تقع جنوب غرب إنكلترا.

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