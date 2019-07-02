الجيش أو السياسة.. مرسوم عراقي بهيكلة الحشد الشعبي

2019/07/02 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرسوما بتنظيم عمل قوات ما يعرف بالحشد الشعبي ومرجعيتها العسكرية ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة

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