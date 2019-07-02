2019/07/02 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أمرا ديوانيا بانضمام مقاتلي الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يأمر بقرارات حاسمة حول مقاتلي الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يأمر بقرارات حاسمة حول مقاتلي الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).