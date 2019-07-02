وزير الداخلية يستقبل السفير الإيراني في بغداد ويناقشان مواضيع ذات الاهتمام المشترك..

2019/07/02 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أستقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري في مكتبه السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وناقش معه عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تفعيلها لما يحقق المصلحة المشتركة.

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