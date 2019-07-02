سرايا السلام تعلن التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر الصدر الخاص بها.

2019/07/02 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بيان من سرايا السلام بسم الله الرحمن الرحيم ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) وبعد ..انطلاقا من توجهيات القائد السيد مقتدى الصدر اعزه الله وتطبيقا لخطواته الاصلاحية الوطنية المشرفة لحفظ العراق وسيادة الدولة فأني اعلن التنفيذ التام والتطبيق الفوري لامره مع مايمتلكني من مشاعر حب لاسم سرايا السلام الذي ارعب […]

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