النزاهة: مدير دائرة الإصلاح السابق نظَّم وصـــــولاتٍ وهميَّة لسرقـــة 14 مليار دينارٍ

2019/07/02 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق – قسم الأخبار:أعلنتْ هيأة النزاهة عن كشف سرقاتٍ للمال العامِّ في دائرة الإصلاح العراقيَّة، مُبيِّنةً أنَّ مدير الدائرة ومدير حساباتها السابقين أقدما على تنظيم وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ للتغطية على سرقة مبلغ (14,000,000,000) مليار دينارٍ.



دائرة التحقيقات في الهيأة وفي بيان لها أشارت إلى تمكُّن أحد فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّف بموجب أمرٍ وزاريٍّ، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة العدل، من الكشف عن حصول سرقاتٍ وهدرٍ للمال العامِّ في لجان المُشتريات الخاصَّة بالدائرة، لافتةً إلى قيام الفريق بأعمال التحرِّي والتحقيق والتدقيق عن عمل دائرة الإصلاح.



وأضافت: إنَّ التحقيقات التي أجراها الفريق توصَّلت إلى قيام مدير دائرة الإصلاح العراقيَّة ومدير الحسابات السابقين فيها بتنظيم وصولاتٍ وهميَّةٍ، والقيام بعمليَّات تلاعبٍ بالوثائق؛ للتغطية على سرقة مبلغ أربعة عشر مليار دينارٍ.



وأكدت: انَّ الفريق التحقيقيَّ أوصى، بعد إنجاز المهامِّ الموكلة إليه، بإحالة المُقصِّرين في عمليَّة سرقة المال العامِّ إلى القضاء؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقِّهم.

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