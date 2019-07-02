الكشف عن نتائج اجتماع الديمقراطي والوطني الكردستانيين قائد سابق لشرطة كركوك هو المرشح الأبرز لتولي منصب المحافظ

2019/07/02 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد الوطني، نتائج اجتماعهما الذي عقد في السليمانية

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