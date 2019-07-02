2019/07/02 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: إيران "تلعب بالنار" حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنّها "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصّب المنصوص عليه في الاتّفاق النووي لعام 2015. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت لديه رسالة لإيران "إنهم يعرفون ماذا يفعلون.يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار".وأتى تحذير ترامب بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لإيران أبداً بتطوير سلاح نووي"، مؤكّداً استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة "أقصى الضغوط" على الجمهورية الإسلامية لإرغامها على التخلّي عن طموحاتها النووية.وقال البيت الأبيض في بيان "ستستمر اقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم والولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية".وأضاف "كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".وتابع البيان "علينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي والتي تمنع إيران من أي تخصيب (لليورانيوم)".

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